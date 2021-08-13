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Туристка забронировала роскошную виллу через Airbnb и потеряла 300 тысяч рублей

Lenta.ru
2 часа назад

Туристка забронировала дом на побережье по поддельному объявлению через Airbnb и была обманута мошенниками, потеряв при этом три тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Об этом пишет Metro.

Туристка потеряла 300 тысяч рублей при бронировании роскошной виллы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лиза Шуркин (Lisa Shurkin) рассказала изданию, что забронировала с помощью сервиса Airbnb роскошную виллу с четырьмя спальнями и бассейном на Ибице, чтобы отдохнуть там неделю вместе со своими друзьями. Позже туристка получила письмо с подтверждением наличия свободных мест на выбранном объекте размещения, но не от платформы, а с личного адреса хозяина дома.

Шуркин начала переписку с арендодателем — мужчина предложил перевести депозит и стоимость одной ночи проживания в качестве гарантии брони. Мошенник прислал ссылку для оплаты, связанную с сайтом Airbnb, объяснив, что у них действует новая платежная система, проходящая через счет в Европейском банке.

Девушка и двое ее друзей перевели мошеннику три тысячи фунтов стерлингов, после чего хозяин дома перестал выходить на связь. Шуркин обратилась с жалобой в офис Airbnb, однако там ей сообщили, что не могут ничем помочь, так как деньги уже поступили на счет, а он был закрыт.

«Я много лет являюсь заядлым пользователем Airbnb, а они отказались от меня ради трех тысяч фунтов стерлингов. Позор. Мне противно от того, как они обращаются со своими клиентами», — прокомментировала ситуацию Шуркин.

Ранее в августе туристам раскрыли самые частые схемы мошенничества при бронировании жилья на Airbnb. Эксперты назвали одним из самых распространенных способов обмана просьбу владельца квартиры внести предоплату через другой сайт.

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