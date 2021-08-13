Как получить скидку на жилье в Сочи

За прошедшие полтора года спрос на недвижимость в Сочи вырос кратно, столь же стремительно повышались и цены. Но покупатели все равно могут рассчитывать на скидку, когда выбирают дом или квартиру на курорте, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

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«Самая распространенная формулировка для получения скидки в Сочи выглядит как сообщение того, сколько есть денег у покупателя, — сообщил эксперт. — Например, есть 10 миллионов рублей и ни рублем больше. Правда, такие основания для дисконта практически не работают».

Специалист раскрыл небольшой секрет. По его словам, просить скидку эффективнее у продавцов-инвесторов, то есть у людей, которые специально приобрели объект недвижимости для перепродажи.

«Попытка торга с продавцом единственного жилья, взамен которого он хочет что-то купить, — достаточно малоперспективное занятие»,

— предупредил Флутков.

Он отметил, что локация редко является причиной для торга. Как правило, если объект находится в удачном месте, то на лот большой спрос, и продавец не пойдет на уступки, а если объект расположен не в самом хорошем месте, то ценник изначально выставляется с учетом этого недостатка.

«При этом замечу, что в Сочи надо торговаться всегда, — подчеркнул риелтор. — У застройщика получить дисконт реально на квартиры, расположенные на первом этаже и имеющие плохой вид. Кроме того, о скидках имеет смысл говорить, покупая объект от 100 квадратных метров».

Еще один способ получить хорошую скидку — купить несколько объектов сразу, указал эксперт. Основанием для предоставления дисконта могут стать «прямые деньги» и быстрый выход на сделку, добавил он.