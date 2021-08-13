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Для возвращающихся из Египта россиян подготовили 15 пунктов досмотров

Lenta.ru
4 часа назад

Туристам, возвращающимся из Шарм-эш-Шейха и Хургады прямым рейсом в Россию, предстоит пройти строгие предполетные процедуры. Об этом сообщают «Известия».

Для возвращающихся из Египта россиян подготовили 15 пунктов досмотров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для россиян подготовили отдельный коридор. Зона ожидания посадки в самолет обнесена стеклянной стеной. Российским туристам придется пройти около 15 пунктов контроля и досмотра, часть процедур повторяется на разных этапах. По данным газеты, путешественников дважды прощупывают сотрудники аэропорта, а каждая вещь пассажиров из ручной клади проверяется отдельно. Выход из автобуса, подвозящих туристов к самолету, допускается только по одному после проверки паспорта и посадочного талона.

9 августа в Хургаде впервые за шесть лет приземлился самолет с россиянами после восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Прибывших из Москвы туристов встретили с размахом: после посадки самолет поприветствовали водной аркой, а для отдыхающих устроили концерт.

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