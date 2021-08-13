Россиянка назвала превосходящий по комфорту Сочи и Крым курорт

Туристка побывала в Калининграде и объяснила, почему отдых в российской Прибалтике превосходит по комфорту курорты Сочи и Крыма. Об этом сообщает «Рамблер».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что выделила на экскурсии по Калининграду целый день. Она успела посетить не только главные достопримечательности, но и полюбоваться старинными виллами в районе Амалиенау. После этого она отправилась в Зеленоградск, где наслаждалась Куршской косой и теплым морем.

«Вода прогрелась, на километровых пляжах не было людей, на берегу располагались приятные кафе. В общем, курорт ничем не отличался от Сочи и Крыма»,

— вспоминает путешественница.

Тем не менее, россиянка отметила, что по сравнению с курортами черноморского побережья, цены на еду были «приятными», также она не заметила толп туристов и хамства со стороны местных жителей.

Среди других достоинств отдыха в Калининградской области автор статьи назвала «много вкусной рыбы» и «прекрасные виды». Девушка призналась, что ее очень впечатлил «Танцующий лес».

«Вообще очень приятно отдохнуть на пляже, а потом погулять по лесу. Такое наслаждение для глаз. О чем еще можно мечтать?»

— заключила путешественница.