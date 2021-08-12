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ОАЭ снова станут курортом богачей

Диана Товсепова
41 минуту назад

Объединенным Арабским Эмиратам эксперты предрекают возвращение статуса любимого курорта богачей. Это случится, по их мнению, после запуска чартерных рейсов на курорты Египта. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

ОАЭ снова станут курортом богачей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Спрос на ОАЭ упадет на 30 процентов, по мнению генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна. Так, продажи бюджетных путевок в ОАЭ снизятся после открытия Египта.

«Возможно, что конкуренция с Египтом позволит Эмиратам вернуть пальму первенства в люксовом сегменте отдыха и больше не размениваться на дешевых туристов», — рассказал эксперт.

В предстоящем зимнем сезоне, по словам специалиста, стоит ожидать увеличение числа рейсов в Эмираты из регионов России. Лоукостер Air Arabia, например, уже заявил о готовности запустить рейсы в Шарджу.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие направления лучше для россиян с детьми.

Новости путешествий,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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