В Крыму ожидают "библейский потоп"

С 21:00 12 августа начнутся ливни на востоке Крыма и в Тамани. При этом в Тамани выпадет 370% от месячной нормы за сутки, а в Керчи — 343%. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Библейский потоп" надвигается на восток Крыма и Тамань! В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа", — рассказал он.

В этот период в Керчи выпадет 151 мм осадков.

"Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм", — сказал он.

Крымчан и туристов предупредили, что в это время возможно формирование смерчей над морем.

Пик ливней в Керчи и Тамани, как добавил специалист, придется на период с 09:00 до 15:00 13 августа.

Такая непогода ожидается из-за образования мезоциклона:

"Небольшой, компактный, но очень глубокий и активный. Мезоциклоны образуются, когда сильные изменения скорости и направления ветра с высотой заставляют части нижней атмосферы вращаться в невидимых трубчатых валах".

Ливни, по словам эксперта, могут сопровождаться мозаичными грозами и градом.