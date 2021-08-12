Россиянка побывала в Абхазии и пожаловалась на «ковидный ад»

Российская туристка заразилась коронавирусом во время путешествия в Абхазию и пожаловалась на «ковидный ад». Ее слова приводит портал 93.ru.

Жительница Читы Виктория Бастрыкина решила отдохнуть в Пицунде из-за отсутствия требования об обязательной вакцинации для туристов. При этом перед поездкой она на всякий случай сдала ПЦР-тест.

Однако через неделю после начала отпуска Виктория почувствовала себя плохо. У нее была сильная одышка, болела голова, а температура не сбивалась лекарствами.

«Я обратилась в администрацию отеля, спросила, что делать. Они посоветовали мне собирать вещи и уезжать. Сказали, что гражданам Абхазии никто не помогает, больницы переполнены», — рассказала девушка.

По ее словам, в Абхазии не было возможности сделать даже платный ПЦР-тест, и она приняла решение вернуться в Россию, где смогла заселиться в частный гостевой дом, договорившись с хозяйкой.

Как отметила Виктория, на границе с Абхазией никто не следит за соблюдением антиковидных мер. Туристы стоят в многочасовых очередях без масок и перчаток, игнорируя ограничения.

«Я была в маске, мне было нечем дышать, но я терпела, в отличие от других. Понимаю, жара ужасная», — добавила путешественница.