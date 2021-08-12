Мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус появился в нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова

В международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова появился мобильный пункт, в котором путешественники могут сделать экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщили представители международного аэропорта. Согласно информации, пункт находится на краткосрочной парковке аэропорта, около выхода из пассажирского терминала. Услуга оформляется у стойки на первом этаже в общей зоне аэровокзала. Экспресс-тестирование доступно любому желающему. Кроме того, результат будет известен через 15-30 минут. В сообщении отметили, что тестирование проходит на базе корейских тестов SD BIOSENSOR на антиген COVID-19. Помимо этого, в том же мобильном пункте можно сдать обычный ПЦР-тест, результат которого будет доступен в течение суток. Справку с итогами обследования специалисты присылают на электронную почту на русском и английском языках. Она подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на госуслугах. Представители аэропорта также добавили, что услугу предоставляет компания ООО «Полимед» под брендом «Фастест». Как говорится в сообщении, мобильный пункт сейчас работает с 8 до 20 часов. После вторника, 17 августа, будет открыт круглосуточно. Телефон для уточнения информации: 8-800 3333 299. Еще новости по теме Имя Валерия Чкалова появилось на здании нижегородского аэропорта Расширение нижегородского аэропорта Стригино может начаться в 2025 году В Стригино пассажиропоток увеличился на 159%