В европейской стране упрощен въезд привитым россиянам

Ситуация со въездом в Европу граждан РФ все еще непонятная. Однако власти Венгрии приняли решение упростить въезд в страну непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Об этом говорится на сайте посольства Венгрии в Москве.

Так при подаче документов на визу в Венгрию нужно приложить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов. Документ должен быть на английском или венгерском языке.

Однако настоящий момент в Москве по большей части осуществляется выдача преимущественно одноразовых туристических виз.