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В европейской стране упростили въезд для привитых россиян

Диана Товсепова
31 минуту назад

Ситуация со въездом в Европу граждан РФ все еще непонятная. Однако власти Венгрии приняли решение упростить въезд в страну непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Об этом говорится на сайте посольства Венгрии в Москве.

В европейской стране упрощен въезд привитым россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так при подаче документов на визу в Венгрию нужно приложить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов. Документ должен быть на английском или венгерском языке.

Однако настоящий момент в Москве по большей части осуществляется выдача преимущественно одноразовых туристических виз.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как, по словам Собчак, попасть в любую европейскую страну.

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