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В Эгейском море затонуло судно с туристами

Стелла Шмель
2 часа назад

Неподалеку от острова Милос в Греции затонуло туристическое судно с 18 пассажирами на борту. Об этом сообщает местный телеканал ERT1.

Милос считается популярным местом среди путешественников.

Инцидент произошел в 16 морских милях от порта. Туристы, находившиеся на судне в момент происшествия, оказались в воде.

Спецслужбы уже разбираются в ситуации, начата спасательная операция - на место инцидента прибыли катера береговой охраны, рыбацкие суда, а также вертолеты ВВС и ВМС Греции.

Ранее "Рамблер" писал, что эксперты рассказали, угрожают ли пожары в Греции туристам.

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