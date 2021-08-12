В Эгейском море затонуло судно с туристами

Неподалеку от острова Милос в Греции затонуло туристическое судно с 18 пассажирами на борту. Об этом сообщает местный телеканал ERT1.

Милос считается популярным местом среди путешественников.

Инцидент произошел в 16 морских милях от порта. Туристы, находившиеся на судне в момент происшествия, оказались в воде.