Власти предупредили жителей Керчи о возможной эвакуации

Власти Керчи предупредили местных жителей о возможной эвакуации из-за подтоплений. Об этом администрация крымского города сообщила на странице во «ВКонтакте».

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Чиновники уточнили, что людям необходимо подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты и продукты питания.

«Ведется оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях, люди должны знать, где будут места сбора для последующей эвакуации в случае подтопления», — рассказал врио главы администрации города Святослав Брусаков.

Ранее сообщалось, что в результате сильных осадков на востоке Крыма перекрыли участок российской трассы «Таврида», которая является основной автомагистралью полуострова. Также в селе Красногорка в Ленинском районе оказались подтоплены несколько домов.