Россиянин о Кипре: “Ребята жутко прижимистые”

Россиянин с семьей отправился в отпуск на Кипр и поделился впечатлениями. Итоги и свои мысли он изложил в блоге на платформе “Яндекс. Дзен”.

Путешественник отметил, что, в отличие от некоторых других стран, жители Кипра торговаться не готовы и продают товар исключительно за уже назначенную цену. Мужчина рассказал, как пытался торговаться за магнитики, но киприоты “ребята жутко прижимистые”, поэтому снизить цену так и не удалось.

Также семья пыталась приобрести аквашузы и поинтересовалась, будет ли скидка, если они купят не одну пару обуви, а четыре:

“В четырех магазинах даже разговаривать о скидках не стали, в одном предложили скидку 50 центов и только в последнем расщедрились на целые полтора”.

В целом мужчина отметил гостеприимность киприотов и внимательность к деталям. Официант в ресторане при отеле, несколько раз принимавший заказ у россиянина, запомнил, что любит его семья и молниеносно собирал его привычную еду:

“Сам все записывал, давал нам только на подпись, наливал нам из бутылки воду в стаканы, говорил комплименты жене, а в последние дни так и вовсе стал заваливать нас подарками”.

Путешественник отметил, что впечатления могут быть смешанными, но в конечном счете “все решают конкретные люди, а не страна”.