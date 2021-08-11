"Жадность безмерна": туристы о черноморских курортах РФ

В Сети громко обсуждают, что происходит сейчас на забитом туристами Черноморском побережье России. "Рамблер" разбирался в отзывах россиян об отдыхе на отечественных курортах.
Многие жалуются на платные пляжи, потому как провести день у моря теперь требует отдельных доплат:
"Зачем задир@ть цены до потолка? Тут путешественники по бюджету отдыхают...
Лежак на пляже в Лазаревском за 500 рублей с человека - это "сильно". Называется: не расслабляйтесь, делайте дальше свой галечный массаж под палящим солнцем.
Математически получается, что нам на 4 человека надо отдать 2000 руб. за 1 день лежания на пляже. Жирненько, однако ((", — пишет автор блога «2 фрилансера на колёсах» на платформе «Яндекс.Дзен».
Отдыхающие считают, что курорты Краснодарского края скоро останутся без гостей.
"И так уже все в Турцию улетают, где за такие же деньги в ультра отдохнешь... Не понимают, жадность человеческая безмерна... Самолёты полупустые летят, цены на билеты в высокий сезон ниже плинтуса опустили... Люди к вам лететь не хотят.... Задуматься надо";
"Этим бизнесменам нужно задать правило: выставлять лежаки только те, которые арендованы. Сейчас они, пустующими рядами занимают и без того скудное побережье.";
"Я каждый год отдыхал в Сочи на протяжении 10 лет. Включая этот. И вижу что прикуели местные... И моё мнение больше не посещать это побережье, кстати это мнение всех моих знакомых.... Больше никогда не вспоминать, что в России существует море....";
"При чем подошла пара при нас и смотрит на два лежака, а они грязные пипец, засохла грязь, с тиной частично, девушка уже сомневалась, а тут подбегает "человек" со словами -с Вас по 500 руб! Если ты их в аренду сдаешь, сделай чтобы они чистыми хотя бы были, Сочи не перестает удивлять!".
Но есть и немало тех, кто считает, что 500 рублей за лежак — вполне приемлемая цена, а за комфорт надо платить.