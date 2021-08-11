Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

"Жадность безмерна": туристы о черноморских курортах РФ

Диана Товсепова
1 час назад

В Сети громко обсуждают, что происходит сейчас на забитом туристами Черноморском побережье России. "Рамблер" разбирался в отзывах россиян об отдыхе на отечественных курортах.

Многие жалуются на платные пляжи, потому как провести день у моря теперь требует отдельных доплат:

"Зачем задир@ть цены до потолка? Тут путешественники по бюджету отдыхают...

Лежак на пляже в Лазаревском за 500 рублей с человека - это "сильно". Называется: не расслабляйтесь, делайте дальше свой галечный массаж под палящим солнцем.

Математически получается, что нам на 4 человека надо отдать 2000 руб. за 1 день лежания на пляже. Жирненько, однако ((", — пишет автор блога «2 фрилансера на колёсах» на платформе «Яндекс.Дзен».

Отдыхающие считают, что курорты Краснодарского края скоро останутся без гостей.

"И так уже все в Турцию улетают, где за такие же деньги в ультра отдохнешь... Не понимают, жадность человеческая безмерна... Самолёты полупустые летят, цены на билеты в высокий сезон ниже плинтуса опустили... Люди к вам лететь не хотят.... Задуматься надо";

"Этим бизнесменам нужно задать правило: выставлять лежаки только те, которые арендованы. Сейчас они, пустующими рядами занимают и без того скудное побережье.";

"Я каждый год отдыхал в Сочи на протяжении 10 лет. Включая этот. И вижу что прикуели местные... И моё мнение больше не посещать это побережье, кстати это мнение всех моих знакомых.... Больше никогда не вспоминать, что в России существует море....";

"При чем подошла пара при нас и смотрит на два лежака, а они грязные пипец, засохла грязь, с тиной частично, девушка уже сомневалась, а тут подбегает "человек" со словами -с Вас по 500 руб! Если ты их в аренду сдаешь, сделай чтобы они чистыми хотя бы были, Сочи не перестает удивлять!".

Но есть и немало тех, кто считает, что 500 рублей за лежак — вполне приемлемая цена, а за комфорт надо платить.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители