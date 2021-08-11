"Жадность безмерна": туристы о черноморских курортах РФ

"При чем подошла пара при нас и смотрит на два лежака, а они грязные пипец, засохла грязь, с тиной частично, девушка уже сомневалась, а тут подбегает "человек" со словами -с Вас по 500 руб! Если ты их в аренду сдаешь, сделай чтобы они чистыми хотя бы были, Сочи не перестает удивлять!".