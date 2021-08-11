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Буйный россиянин набросился с кулаками на попутчика в самолете и попал на видео

Lenta.ru
2 часа назад

Буйный россиянин устроил дебош во время рейса Берлин — Москва. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash.

Буйный россиянин набросился с кулаками на попутчика в самолете и попал на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованных кадрах видно, как после посадки самолета один из пассажиров набросился на попутчика с кулаками — он повалил его на кресла, нанося удары в грудь и голову, при этом преграждая проход.

«Скорее уводите их отсюда», «Мамочки!» — кричат остальные пассажиры и пытаются как можно скорее покинуть лайнер.

Через некоторое время на борт воздушного судна поднялись сотрудники правоохранительных органов и задержали дебошира

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