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Неряшливое действие пассажира на борту самолета возмутило попутчиков

Lenta.ru
1 час назад

Пассажир самолета избавился от непонравившейся еды негигиеничным способом и возмутил попутчиков. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на соотвествующий тред на Reddit.

«Таким просто нужно запретить летать»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина поставил в проходе между креслами поднос с недоеденным обедом, пустыми стаканами и грязными салфетками. На опубликованных кадрах видно, как из-за неряшливого действия крошки от выпечки попали под соседние сиденья.

Как отметил очевидец, пассажиру не понравилось предложенное питание, и он решил не дожидаться, пока бортпроводники заберут поднос.

Пользователи сети раскритиковали действия путешественника под постом. «За такое авиакомпания должна внести его в черный список», «Представьте, что его жена вынуждена общаться с ним каждый день», «Таким просто нужно запретить летать», — писали они.

Также некоторые комментаторы обратили внимание на то, что своим поступком мужчина создал чрезвычайно опасную ситуацию на борту, перегородив единственный проход в самолете.

Ранее, в апреле, пассажирка во время полета сняла на видео негигиеничный поступок своего попутчика и опубликовала его в социальных сетях. Женщина показала на видео маленького мальчика, который сидит у иллюминатора. В пространство между креслом ребенка и стенкой другой пассажир просунул ноги.

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