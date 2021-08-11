Пассажир самолета избавился от непонравившейся еды негигиеничным способом и возмутил попутчиков. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на соотвествующий тред на Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина поставил в проходе между креслами поднос с недоеденным обедом, пустыми стаканами и грязными салфетками. На опубликованных кадрах видно, как из-за неряшливого действия крошки от выпечки попали под соседние сиденья.

Как отметил очевидец, пассажиру не понравилось предложенное питание, и он решил не дожидаться, пока бортпроводники заберут поднос.

Пользователи сети раскритиковали действия путешественника под постом. «За такое авиакомпания должна внести его в черный список», «Представьте, что его жена вынуждена общаться с ним каждый день», «Таким просто нужно запретить летать», — писали они.

Также некоторые комментаторы обратили внимание на то, что своим поступком мужчина создал чрезвычайно опасную ситуацию на борту, перегородив единственный проход в самолете.