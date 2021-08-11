Буйного подростка примотали скотчем к креслу до конца полета

Во время авиаперелета подросток попытался выбить окно рядом со своим сиденьем, ударил мать и сорвал рейс. Видео и подробности инцидента опубликовал CBS Los Angeles.

Отмечается, что самолет авиакомпании American Airlines, следовавший по маршруту Мауи — Лос-Анджелес, был перенаправлен в Гонолулу из-за буйного поведения одного из пассажиров. 13-летний подросток начал вести себя агрессивно примерно через час после вылета и был обездвижен попутчиками до конца полета.