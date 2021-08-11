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Ударившего свою мать пассажира примотали скотчем к креслу до конца полета

Lenta.ru
27 минут назад

Во время авиаперелета подросток попытался выбить окно рядом со своим сиденьем, ударил мать и сорвал рейс. Видео и подробности инцидента опубликовал CBS Los Angeles.

Буйного подростка примотали скотчем к креслу до конца полета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что самолет авиакомпании American Airlines, следовавший по маршруту Мауи — Лос-Анджелес, был перенаправлен в Гонолулу из-за буйного поведения одного из пассажиров. 13-летний подросток начал вести себя агрессивно примерно через час после вылета и был обездвижен попутчиками до конца полета.

На кадрах видно, как мальчика удерживают в кресле несколько путешественников, в то время как бортпроводник приматывает его скотчем к креслу. После приземления лайнера в аэропорту назначения несовершеннолетнего задержали сотрудники полиции. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Новости путешествий,CBS,
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