Почему амбициозный проект ОАЭ признан провальным

Объединенные Арабские Эмираты - это страна, которая славится масштабным подходом к реализации любой задумки. Архитектура: отели, торговые центры, кинотеатры и рестораны там всегда идут с приставкой "самый". И неспроста, ведь в Эмиратах всегда стремятся к тому, чтобы воплощение идеи всегда превосходила все возможные ожидания. Но что случилось с одним из интересных проектов - постройкой искусственных островов прямо на воде, неподалеку от побережья в Дубае.

В материале "Рамблера" рассказываем о самом большом провале ОАЭ.

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Идея построить неподалеку от прибрежной линии искусственные острова была продиктована достаточно меркантильной целью. Дело в том, что береговая линия эмирата составляет всего 72 километра, что не так уж и много, учитывая, какой туристический поток ежегодно принимает страна. А ценители всего самого лучшего выбирают близость к морю, люксовые отели в лучших локациях Дубая.

Острова могли бы стать возможностью вместить большее количество желающих поселиться вблизи воды, а дополнительной приманкой была и необычная форма островов - в виде континентов и Млечного пути.

Удаленность от побережья составляет четыре километра. Задумки и ожидания у создателей были самые смелые, но, увы, в этот раз архитекторам пришлось столкнуться с реальностью. Позволить себе жить на таких островах могут лишь очень богатые люди, а труднодоступность повышает затраты - питьевую воду, еду, предметы быта и даже одежду жителям островов доставлять приходится на катерах.

Еще одна проблема - запах. Чтобы во время сильной непогоды острова не размыло, при строительстве использовали специальную технологию, из-за которой вблизи жилых домов - всегда штиль. Он-то и стал основной проблемой, ведь вода застаивается и начинает крайне неприятно пахнуть, омрачая всю картину пребывания в такой прекрасной локации.

Экономические причины также оказали огромное влияние. После кризиса 2008 года, когда сильный удар пришелся по рынку недвижимости и стоимости нефти, госкомпании потеряли огромные суммы из-за падения спроса на недвижимость в Дубае.

А те, кто уже успел приобрести себе кусочек острова под застройку, оказались в незавидном положении: строительство затягивалось, у компаний не было денег, чтобы закончить проект.

Кстати, экологи крайне негативно отзывались о строительстве островов, прогнозируя, что те так или иначе смоет водой через 30-50 лет.

На сегодняшний день острова все еще остаются лакомым кусочком для любителей отшельнической жизни. Но для того, чтобы поддерживать необходимый уровень, владельцам домов приходится сталкиваться с дополнительными сложностями ежедневно. Далеко не все готовы идти на такое и многие жалеют о таком недешевом вложении своих средств.