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Россиянам назвали способ защититься от клопов в отеле

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Специалист Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Лопатина рассказала, по каким признакам можно понять, что в кровати водятся клопы, и назвала способ защиты от них. Ее слова передает радио Sputnik.

Как защититься от клопов в отеле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если сон человека беспокойный, он ощущает зуд, а утром на теле обнаруживает красные пятна укусов, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что в гостиничном номере есть постельные клопы»,

— заявила эксперт, отметив, что в российских отелях встречаются два вида паразитов — обыкновенный постельный клоп Cimex lectularius и тропический Cimex hemipterus, завезенный в 2015 году из южных стран.

По словам Лопатиной, еще одним признаком наличия насекомых в кровати являются характерные черные пятна на простыне — засохшая полупереваренная кровь, которую клопы выделяют в процессе питания.

Также специалист обратила внимание, что у некоторых людей слюна этих паразитов вызывает аллергическую реакцию, которая может проявиться в виде кожных высыпаний и зуда. «В тяжелых случаях укусы клопов могут вызывать анафилактический шок и приступы бронхиальной астмы. Массовое нападение клопов может приводить к развитию железодефицитной анемии», — рассказала кандидат наук и напомнила, что наиболее остро на укусы насекомых реагируют дети.

При обнаружении клопов в кровати Лопатина порекомендовала не просто застелить новое постельное белье, а потребовать заменить номер.

Ранее, в феврале, сообщалось, что пассажиры поезда на Украине пожаловались на укусы насекомых в вагонах и вызвали споры среди пользователей сети. Уточняется, что инцидент произошел в железнодорожном составе, следовавшем по маршруту Харьков — Трускавец. На размещенных в сети кадрах показаны, предположительно, следы укусов клопов.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,ИА Sputnik,
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