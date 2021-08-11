Как защититься от клопов в отеле

Специалист Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Лопатина рассказала, по каким признакам можно понять, что в кровати водятся клопы, и назвала способ защиты от них. Ее слова передает радио Sputnik.

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«Если сон человека беспокойный, он ощущает зуд, а утром на теле обнаруживает красные пятна укусов, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что в гостиничном номере есть постельные клопы»,

— заявила эксперт, отметив, что в российских отелях встречаются два вида паразитов — обыкновенный постельный клоп Cimex lectularius и тропический Cimex hemipterus, завезенный в 2015 году из южных стран.

По словам Лопатиной, еще одним признаком наличия насекомых в кровати являются характерные черные пятна на простыне — засохшая полупереваренная кровь, которую клопы выделяют в процессе питания.

Также специалист обратила внимание, что у некоторых людей слюна этих паразитов вызывает аллергическую реакцию, которая может проявиться в виде кожных высыпаний и зуда. «В тяжелых случаях укусы клопов могут вызывать анафилактический шок и приступы бронхиальной астмы. Массовое нападение клопов может приводить к развитию железодефицитной анемии», — рассказала кандидат наук и напомнила, что наиболее остро на укусы насекомых реагируют дети.

При обнаружении клопов в кровати Лопатина порекомендовала не просто застелить новое постельное белье, а потребовать заменить номер.