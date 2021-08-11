Компания разрешила краситься мужчинам-бортпроводникам

Американская авиакомпания United Airlines объявила о внедрении новых стандартов внешнего вида для своих бортпроводников. Об этом сообщает Forbes.

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Теперь, согласно нововведениям, всем сотрудникам компании, работающим с клиентами, разрешено делать татуировки, краситься, использовать любой цвет лака для ногтей и самостоятельно выбирать длину волос. Уточняется, что данные правила распространяются на всех работников независимо от пола.

По словам исполнительного вице-президента отдела кадров и трудовых отношений авиакомпании Кейт Гебо (Kate Gebo), новые стандарты направлены на возможность бортпроводников выразить гендерную принадлежность и свой индивидуальный стиль.