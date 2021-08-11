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Авиакомпания разрешила бортпроводникам краситься независимо от пола

Lenta.ru
26 минут назад

Американская авиакомпания United Airlines объявила о внедрении новых стандартов внешнего вида для своих бортпроводников. Об этом сообщает Forbes.

Компания разрешила краситься мужчинам-бортпроводникам
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Теперь, согласно нововведениям, всем сотрудникам компании, работающим с клиентами, разрешено делать татуировки, краситься, использовать любой цвет лака для ногтей и самостоятельно выбирать длину волос. Уточняется, что данные правила распространяются на всех работников независимо от пола.

По словам исполнительного вице-президента отдела кадров и трудовых отношений авиакомпании Кейт Гебо (Kate Gebo), новые стандарты направлены на возможность бортпроводников выразить гендерную принадлежность и свой индивидуальный стиль.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Virgin Atlantic объявила, что отныне ее стюардессы не обязаны краситься на работу. Отличительной чертой сотрудниц указанных авиалиний всегда была ярко-красная помада Upper Class Red марки Bare Minerals. Однако руководство компании решило предоставить им «большую свободу самовыражения на работе».

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