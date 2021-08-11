Туристка купила авиабилет и ошиблась с годом вылета

Американская туристка купила билет на самолет на последние деньги и ошиблась с годом вылета, но узнала об этом уже в аэропорту. Историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Пассажирка собиралась вернуться в США после отпуска в Хорватии, но по прибытии в аэропорт она обнаружила, что случайно забронировала билет на лето 2022 года.

«Сейчас я сижу у входа в терминал без денег и не знаю, что делать. На моем телефоне скоро закончится интернет, я останусь без связи», — рассказала путешественница в опубликованном видео.

К счастью, ей удалось связаться с представителями авиакомпании EasyJet — в итоге ей предложили безвозмездную помощь и оплатили билет на ближайший рейс до США.

При этом у комментаторов невнимательность пассажирки вызвала больше недоумения, чем сочувствия.