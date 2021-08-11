Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Туристка купила авиабилет на последние деньги и ошиблась с годом вылета

Анастасия Иванова
30 минут назад

Американская туристка купила билет на самолет на последние деньги и ошиблась с годом вылета, но узнала об этом уже в аэропорту. Историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Туристка купила авиабилет и ошиблась с годом вылета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пассажирка собиралась вернуться в США после отпуска в Хорватии, но по прибытии в аэропорт она обнаружила, что случайно забронировала билет на лето 2022 года.

«Сейчас я сижу у входа в терминал без денег и не знаю, что делать. На моем телефоне скоро закончится интернет, я останусь без связи», — рассказала путешественница в опубликованном видео.

К счастью, ей удалось связаться с представителями авиакомпании EasyJet — в итоге ей предложили безвозмездную помощь и оплатили билет на ближайший рейс до США.

При этом у комментаторов невнимательность пассажирки вызвала больше недоумения, чем сочувствия.

«Зачем путешествовать, если ты покупаешь билет на самолет за последние деньги?», «Когда-нибудь все пассажиры будут адекватными», «Она покупала билеты вслепую?», «С кем не бывает, но зачем возмущаться, если это твоя вина?» — писали юзеры в комментариях.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как россиянин устроил скандал на борту из-за маски.

Новости путешествий,Easyjet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители