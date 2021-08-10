В Египте установят минимальные цены в отелях

"С 1 ноября 2021 года мы запускаем программу качества для отелей, уже договорились с отельерами. Минимальная цена за сутки в номере в пятизвездочном отеле составит 40 долларов, в четырехзвездочном - 28 долларов. Это гарантирует туристам определенный уровень сервиса, а отельеров избавит от демпинга. Специальная комиссия будет проводить внеплановые проверки уровня сервиса", - заявил Халед Аль-Анани.