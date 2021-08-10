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Власти Египта установят минимальные цены в отелях

Российская Газетаиещё 5
1 час назад

Минимальные цены будут установлены в отелях на курортах Египта. Об этом сообщил журналистам министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани.

В Египте установят минимальные цены в отелях
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"С 1 ноября 2021 года мы запускаем программу качества для отелей, уже договорились с отельерами. Минимальная цена за сутки в номере в пятизвездочном отеле составит 40 долларов, в четырехзвездочном - 28 долларов. Это гарантирует туристам определенный уровень сервиса, а отельеров избавит от демпинга. Специальная комиссия будет проводить внеплановые проверки уровня сервиса", - заявил Халед Аль-Анани.

Он отметил, что в Хургаде много недостроенных отелей, которые бросили владельцы, когда Россия прекратила авиасообщение. Министр уверен, что с возвратом на курорты россиян инвесторы к ним вернутся.

По словам чиновника, всего в первом полугодии 2021 года в Египет приехало менее 200 тысяч россиян, только в июле - 32 тысячи. В 2014 году Египет принял 3,139 миллиона российских туристов.

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