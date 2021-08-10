Что происходит на платном пляже в Дубае

Турист побывал на платном пляже в Дубае и рассказал, что там происходит. Об этом он написал в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Принято считать, что досуг в Эмиратах стоит очень дорого.
"Перед поездкой в ОАЭ я часто слышал, что цены здесь кусаются, а Дубай и вовсе считается одним из самых дорогих городов в мире", - сказал турист.
Однако за вход на платный пляж "Аль Мамзар" он заплатил всего 100 рублей. По словам путешественника, это отличное место для отдыха всей семьей. Туда приходят как туристы, так и местные:
"Тут есть все блага цивилизации – бесплатный туалет и душ (вы ведь заплатили за билет), урны, возможность приготовить барбекю – по-нашему шашлык. Никто не запрещает поставить палатку или натянуть тент. Атмосфера стоит приятная и дружественная. Также есть бесплатные зонтики, под которыми можно укрыться от солнца".
Больше всего туристу понравилось море:
"Вода очень красивого цвета, со стороны даже может показаться, что вы оказались на Мальдивах".
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