Что происходит на платном пляже в Дубае

"Тут есть все блага цивилизации – бесплатный туалет и душ (вы ведь заплатили за билет), урны, возможность приготовить барбекю – по-нашему шашлык. Никто не запрещает поставить палатку или натянуть тент. Атмосфера стоит приятная и дружественная. Также есть бесплатные зонтики, под которыми можно укрыться от солнца".