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Что происходит на платном пляже в Дубае

Анастасия Иванова
1 час назад

Турист побывал на платном пляже в Дубае и рассказал, что там происходит. Об этом он написал в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Что происходит на платном пляже в Дубае
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Принято считать, что досуг в Эмиратах стоит очень дорого.

"Перед поездкой в ОАЭ я часто слышал, что цены здесь кусаются, а Дубай и вовсе считается одним из самых дорогих городов в мире", - сказал турист.

Однако за вход на платный пляж "Аль Мамзар" он заплатил всего 100 рублей. По словам путешественника, это отличное место для отдыха всей семьей. Туда приходят как туристы, так и местные:

"Тут есть все блага цивилизации – бесплатный туалет и душ (вы ведь заплатили за билет), урны, возможность приготовить барбекю – по-нашему шашлык. Никто не запрещает поставить палатку или натянуть тент. Атмосфера стоит приятная и дружественная. Также есть бесплатные зонтики, под которыми можно укрыться от солнца".

Больше всего туристу понравилось море:

"Вода очень красивого цвета, со стороны даже может показаться, что вы оказались на Мальдивах".

Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты ответили, угрожают ли пожары в Греции туристам.

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