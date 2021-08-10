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В Шереметьево начали искать «голос аэропорта»

Катерина Саломе
1 час назад

Московский аэропорт Шереметьево объявил о поиске кандидата на озвучку официальных и праздничных объявлений ко дню рождения воздушной гавани. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса «VK Работа».

В Шереметьево начали искать «голос аэропорта»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К соискателю есть целый ряд требований: он должен быть обладателем поставленного голоса, иметь хорошее произношение на английском языке, а также владеть навыками диктора. В пресс-релиза уточняется, что праздничные объявления будут транслировать в аэропорту до конца августа текущего года. Также среди приятных бонусов для прошедшего собеседование кандидата выделяют возможность посетить экскурсию по закрытым для обычных пассажиров местам и памятные сувениры.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, как пройти регистрацию в аэропорту максимально быстро.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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