В Шереметьево начали искать «голос аэропорта»

Московский аэропорт Шереметьево объявил о поиске кандидата на озвучку официальных и праздничных объявлений ко дню рождения воздушной гавани. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса «VK Работа».

К соискателю есть целый ряд требований: он должен быть обладателем поставленного голоса, иметь хорошее произношение на английском языке, а также владеть навыками диктора. В пресс-релиза уточняется, что праздничные объявления будут транслировать в аэропорту до конца августа текущего года. Также среди приятных бонусов для прошедшего собеседование кандидата выделяют возможность посетить экскурсию по закрытым для обычных пассажиров местам и памятные сувениры.