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Найденный труп неизвестного животного на пляже Анапы напугал туристов

Lenta.ru
1 час назад

Найденный труп неизвестного животного посреди многолюдного пляжа Анапы напугал туристов из Екатеринбурга. Об этом сообщает портал Е1.

Труп животного на пляже Анапы напугал туристов
Фото: e1.rue1.ru

Женщина заметила останки в первый день отпуска — гуляя по пляжу, она почувствовала запах разложения. По ее словам, позвоночник неопознанного существа был обложен галькой, а в непосредственной близости от него гуляли пары и играли дети.

«Это же антисанитария. Просто ужас. Это существо сантиметров 80 длиной, что там по туловищу — не знаю. Обратиться по поводу уборки не к кому, за пляжем, видимо, никто не следит», — возмутилась россиянка.

Путешественница также предположила, что труп принадлежит крупной рыбе либо млекопитающему.

В январе берег Черного моря неподалеку от Анапы оказался усеян трупами скатов. Очевидцы запечатлели лежащих на песке мертвых морских рыб, у которых с обеих сторон тела обрезаны бока. «Очень печальное зрелище», — писали пользователи сети.

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