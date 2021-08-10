Труп животного на пляже Анапы напугал туристов

Найденный труп неизвестного животного посреди многолюдного пляжа Анапы напугал туристов из Екатеринбурга . Об этом сообщает портал Е1.

Женщина заметила останки в первый день отпуска — гуляя по пляжу, она почувствовала запах разложения. По ее словам, позвоночник неопознанного существа был обложен галькой, а в непосредственной близости от него гуляли пары и играли дети.