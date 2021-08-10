В Сочинском дендрарии созрел смертоносный фрукт

В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда. Этот фрукт признан опасным для жизни человека. Внешне он похож на инжир. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".

Фото: @dendrariumsochi @dendrariumsochi

"Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты",

- говорится в сообщении.

Тунг Форда расположен в верхней части дендрария. Возле дерева установлены предупреждающие о его ядовитости таблички. Примечательно, что по сей день от него не существует противоядия.