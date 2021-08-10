«На любителя»: россиянин — о кемпинге в Крыму

Россиянин отдохнул в кемпинге без удобств в Крыму и описал путешествие фразой «на любителя». Все удовольствие обошлось ему всего в 14 тысяч рублей. Отзыв мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Турист остановился в кемпинге недалеко от села Оленевка на западе полуострова. По прибытию мужчина разочаровался, увидев гостевые дома. У него сложилось мнение, будто жилища возводили наспех. Кроме того, в них не было никаких удобств. Туалет и душ с соленой водой были общими.

«С этим проблем нет, мы знали, куда едем»,

— отметил путешественник.

По словам мужчины, все услуги и аренда предметов, кроме простыни и пододеяльника, оплачивались дополнительно. За семидневное пользование мультиваркой мужчина заплатил 1,5 тысячи рублей.

«Если относиться к такому типу отдыха как к походу и приключению, то да, тут круто. Но рассчитывать на инфраструктуру не стоит»,

— резюмировал мужчина.