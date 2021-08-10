Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«На любителя»: россиянин — о кемпинге в Крыму

Катерина Саломе
1 час назад

Россиянин отдохнул в кемпинге без удобств в Крыму и описал путешествие фразой «на любителя». Все удовольствие обошлось ему всего в 14 тысяч рублей. Отзыв мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«На любителя»: россиянин — о кемпинге в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Турист остановился в кемпинге недалеко от села Оленевка на западе полуострова. По прибытию мужчина разочаровался, увидев гостевые дома. У него сложилось мнение, будто жилища возводили наспех. Кроме того, в них не было никаких удобств. Туалет и душ с соленой водой были общими.

«С этим проблем нет, мы знали, куда едем»,

— отметил путешественник.

По словам мужчины, все услуги и аренда предметов, кроме простыни и пододеяльника, оплачивались дополнительно. За семидневное пользование мультиваркой мужчина заплатил 1,5 тысячи рублей.

«Если относиться к такому типу отдыха как к походу и приключению, то да, тут круто. Но рассчитывать на инфраструктуру не стоит»,

— резюмировал мужчина.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что крымчане рассказали, что их раздражает в туристах.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители