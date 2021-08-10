Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Красноярский парк предостерег туристов из-за медведей

Катерина Саломе
1 час назад

В природном парке "Ергаки" Красноярского края зафиксировано появление бурых медведей. Всему виной массовая минрация животных. Об этом сообщается на сайте парка.

Красноярский парк предостерег туристов из-за медведей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее в приказе краевого минэкологии сообщалось, что до конца сентября на территории красноярского природного парка "Ергаки" отстрелят пять взрослых медведей. В дирекции объяснили, что массовая миграция животных началась из-за низкой кормовой базы и давления приходящего медведя с Восточных Саян.

"Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция "Ергаки", настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночевки",

— говорится в сообщении.

Сотрудники парка настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от походов и ночевок на территории "Ергаков" и осуществлять только радиальные однодневные выходы по экоторопе Висячий камень – перевал Художников, но не далее. Также они посоветовали прекратить деятельность коммерческим палаточным лагерям с 15 августа текущего года.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты излюбленные направления россиян в 2021 году.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители