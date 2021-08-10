Красноярский парк предостерег туристов из-за медведей

В природном парке "Ергаки" Красноярского края зафиксировано появление бурых медведей. Всему виной массовая минрация животных. Об этом сообщается на сайте парка.

Ранее в приказе краевого минэкологии сообщалось, что до конца сентября на территории красноярского природного парка "Ергаки" отстрелят пять взрослых медведей. В дирекции объяснили, что массовая миграция животных началась из-за низкой кормовой базы и давления приходящего медведя с Восточных Саян.

"Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция "Ергаки", настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночевки",

— говорится в сообщении.

Сотрудники парка настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от походов и ночевок на территории "Ергаков" и осуществлять только радиальные однодневные выходы по экоторопе Висячий камень – перевал Художников, но не далее. Также они посоветовали прекратить деятельность коммерческим палаточным лагерям с 15 августа текущего года.