"Барыганы": туристы против "беспредела" в Сочи

А самое парадоксальное,что если ты всё же согласился на такие условия отдыха, то при оплате тебе не выдаëтся кассовый чек,это означает что в случае нарушения твоих прав,как потребителя оказываемой услуги, ты не сможешь себя защитить, а ещё это указывает на то,что налоги с предоставления этой услуги никуда не идут и значит что власть совсем ничего не контролирует. Если арендатор захочет ,то он может спокойно повысить цену за вход,либо уменьшить время твоего пребывания", — комментируют в Сети.