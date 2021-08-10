"Барыганы": туристы против "беспредела" в Сочи

С начала этого летнего сезона в Сети начали жаловаться на то, что в Сочи почти "не остается свободной пляжной полосы для бесплатного отдыха". На каждом шагу "кучкуются" шатры и шезлонги, за которые надо платить, а просто полежать на своем полотенце уже не так просто.
Так, в Сети обсуждали видео, на котором видно, как двое мужчин пытаются выгнать с мест двух женщин, расположившихся на гальке между платными зонтиками.
Сначала один из мужчин просил их уйти с этого участка или перейти заплатить за пребывание в тени. Потом второй мужчина, назвавший себя "директором пляжа", склонился над отдыхающими и начал нецензурно выражаться. Он резко схватил покрывало, на котором лежала одна из женщин, и пытался его поднять вместе с ней.
В соцсетях пишут о повсеместном засилии "платных пляжей", из-за которых невозможно нормально отдыхать.
"Отдыхали на пляже "Дельфин" в конце июля этого года! Нам так же предложили передвинуться подальше от качели по-хорошему! А если не согласимся, то качель может на нас и упасть!";
"Барыги русские ради собственной наживы убивают привлекательность курортов и бизнес соседей!";
"Барыганы пляжи захватили.";
"Беспредел частников";
"Написали же, пляжам жить максимум 5-10 лет. Вот и стригут, пока есть с чего. Что будет через 5 лет - их не волнует. Власть живет одним днем и только для себя.".
Многие написали что все возможные ситуации стоит прописывать в специальных документах:
"Все должно быть оговорено, четко и понятно доведено до общего сведения. Если эта часть пляжа арендована, то соответственно должна быть рядом схема расположения всего инвентаря и стоимость использования его. Даже если это тень от зонтика. Соответственно такая территория никак не может занимать большую часть пляжа, а только определенный процент. У человека должен быть выбор как ему отдыхать - с доп. услугами или без них.";
"В некоторых случаях не совсем понятно,за что мы платим,например при входе на берег реки,тебе надо платить,за то, что кто-то очень шустрый,однажды"порешал" с нужными людьми ,открыл там своë кафе и поставил шлагбаум .Но ведь ты не идëшь в это его кафе и не берëшь его лежак и зонт,разве по этой причине ты не имеешь права здесь находится?...
А самое парадоксальное,что если ты всё же согласился на такие условия отдыха, то при оплате тебе не выдаëтся кассовый чек,это означает что в случае нарушения твоих прав,как потребителя оказываемой услуги, ты не сможешь себя защитить, а ещё это указывает на то,что налоги с предоставления этой услуги никуда не идут и значит что власть совсем ничего не контролирует. Если арендатор захочет ,то он может спокойно повысить цену за вход,либо уменьшить время твоего пребывания", — комментируют в Сети.
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.