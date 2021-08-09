Россиянам разъяснили правилах въезда в открывшиеся страны

Российским туристам рассказали о действующих правилах въезда в недавно открывшиеся Египет, Доминикану, Молдавию и Бахрейн. Информация, подготовленная сервисом поездок и путешествий «Туту.ру», поступила в редакцию «Ленты.ру».

Так, для въезда в Египет россиянам потребуется оформить визу на портале или по прилете в аэропорту. Необходимо предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, который также можно сделать в авиагавани курорта. Стоимость анализа — 30 долларов (около 2,2 тысячи рублей). До его получения туристы будут соблюдать изоляцию в забронированном отеле.

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По прилете в Доминиканскую Республику россияне вместо визы оформляют туристическую карточку (tarjeta del turista) на срок пребывания до 30 дней. Кроме этого, путешественники при въезде и выезде из страны заполняют декларацию о состоянии здоровья и получают QR-код, который предъявляют в аэропорту. ПЦР-тесты не требуются.

Чтобы пересечь границу Молдавии, россияне должны предъявить сертификат о вакцинации или результат отрицательного ПЦР-теста сроком не более 72 часов. Документы должны быть на румынском, английском или русском. В противном случае туристов обяжут соблюдать 14-дневный карантин.

Для въезда в Бахрейн россиянам потребуется виза — оформить ее можно в аэропорту по прилете. Также по прибытии необходимо сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. В течение изоляции туристы сдают повторный ПЦР-анализ.

В страну не пускают путешественников из некоторых арабских стран, а также пассажиров, которые в течение последних 14 дней были или проезжали транзитом через: Бангладеш, Доминикану, Индию, Индонезию, Ирак, Иран, Малайзию, Мексику, Мозамбик, Монголию, Мьянму, Намибию, Непал, Пакистан, Панаму, Филиппины, Южную Африку, Шри Ланку, Тунис, Уганду, Вьетнам или Зимбабве.