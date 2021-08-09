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Туристка рассказала о «пытках голодом» в карантинном отеле

Lenta.ru
1 час назад

Британская туристка, больная коронавирусом, рассказала о «пытках голодом» и «тюремных условиях» в карантинном отеле в Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристка рассказала о «пытках голодом» в карантинном отеле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

22-летнюю Софи Бердж (Sophie Burdge) изолировали на Майорке, после того как она получила положительный результат теста на COVID-19 в аэропорту перед вылетом домой.

По словам девушки, она была вынуждена «умолять» накормить ее и дать воды в течение суток, а когда ей все-таки принесли еду, она оказалась «ледяной».

Она также рассказала, что другие постояльцы соорудили импровизированную веревку из простыней, с помощью которой им передавали еду и напитки через окно.

Британка добавила, что во время пребывания в отеле у нее закончились таблетки для лечения психического расстройства — попытки попросить их через медперсонал гостиницы оказались неудачными.

Ранее в августе британский турист, отправленный в карантинную гостиницу на Майорке, пожаловался на условия «как в тюрьме». По словам путешественника, в день прибытия ему забыли предоставить питание, вспомнили об этом спустя сутки и принесли одну булку с маслом и бутылку воды.

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