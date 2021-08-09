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Девушка отправилась на острова на выходные и застряла там на полгода

Lenta.ru
1 час назад

В марте 2020 года 27-летняя Зои Стивенс (Zoe Stephens) из английского города Кросби, графство Мерсисайд, решила отправиться на острова Тонга на выходные и застряла там на полгода. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Девушка приехала на острова и застряла там на полгода
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из-за того, что поездка девушки совпала с введением ограничений на перемещения по миру, вызванных пандемией COVID-19, она не смогла вернуться в Великобританию.

«Я буквально застряла на островах без возможности улететь, застряла из-за того, что в Великобритании то вводили, то отменяли ограничения, и поэтому я решила остаться здесь», — рассказала Стивенс.

За почти полгода в Тонга британка лишилась вещей из-за циклона, потеряла работу и дистанционно получила степень магистра. Более того, девушка организовала благотворительный марафон для повышения осведомленности местных жителей о важности физических упражнений и здорового образа жизни, а также для сбора средств на помощь животным Тонга.

«Тонга — королевство с самыми тучными людьми на планете. Многие (около 40 процентов — прим. «Ленты.ру») жители островов страдают сахарным диабетом второго типа. И во всей стране нет ни одного высококвалифицированного ветеринара. Поэтому я решила объединить эти проблемы», — объяснила Стивенс.

Ранее сообщалось, что застрявшая на Филиппинских островах пара туристов из Австралии была вынуждена купить лодку и научиться рыбачить, чтобы выжить. Муж и жена должны были вернуться домой, но обратный рейс отменили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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