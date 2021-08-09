Названа оптимальная стоимость отдыха в открытых странах

Россиянам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов в недавно открывшиеся страны — Египет, Молдавию, Бахрейн и Доминикану. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, улететь на отдых в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы можно за 24,2 тысячи рублей в одну сторону — такая цена актуальна на вторую половину августа.

Стоимость перевозок в курортные города Доминиканской Республики колеблется от 32 до 46 тысяч рублей. Например, билет на прямой рейс по направлению Москва — Пунта-Кана обойдется в 38 тысяч рублей в одну сторону, в сентябре цена снизится и составит 32 тысячи рублей.

Отправиться в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев прямым рейсом можно за 6,7 тысячи рублей в одну сторону. Средний чек по данному направлению составил свыше 11 тысяч рублей за один билет.

Цены на прямые рейсы по направлению Москва — Манама (Бахрейн) в августе и сентябре начинаются от 19,6 тысячи рублей за перелет в одну сторону.

Ранее в августе Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Путешественники смогут улететь в Манаму, столицу Бахрейна, два раза неделю, в Кишинев и ряд городов Доминиканы — три раза в неделю.