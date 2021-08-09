Пассажир рейса из Сочи устроил скандал из-за маски

Пассажир устроил на борту самолета, направляющегося из Сочи в Москву, скандал из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает издание Sochinews.

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Инцидент произошел 8 августа. Мужчина вел себя вызывающе и угрожал наличием "больших связей" в руководстве авиакомпании. Членам экипажа пассажир пригрозил потерей работы.

"Ни в одну авиакомпанию не возьмут вас завтра", - обратился мужчина к бортпроводнице.

В аэропорту Шереметьево пассажира ждала полиция. Из-за произошедшего выход из самолета задержали на 40 минут. В результате десять человек опоздали на стыковочные рейсы из Москвы.