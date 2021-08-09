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Пассажир рейса из Сочи устроил скандал из-за маски

Анна Арсеньева
1 час назад

Пассажир устроил на борту самолета, направляющегося из Сочи в Москву, скандал из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает издание Sochinews.

Пассажир рейса из Сочи устроил скандал из-за маски
Фото: РамблерРамблер

Инцидент произошел 8 августа. Мужчина вел себя вызывающе и угрожал наличием "больших связей" в руководстве авиакомпании. Членам экипажа пассажир пригрозил потерей работы.

"Ни в одну авиакомпанию не возьмут вас завтра", - обратился мужчина к бортпроводнице.

В аэропорту Шереметьево пассажира ждала полиция. Из-за произошедшего выход из самолета задержали на 40 минут. В результате десять человек опоздали на стыковочные рейсы из Москвы.

"Полиция нас провожала, полиция будет и встречать", - сказал пассажир при выходе.

Ранее "Рамблер" сообщал, что крымчане рассказали, что их раздражает в туристах.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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