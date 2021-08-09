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Пассажир устроил скандал на рейсе из Сочи в Москву из-за просьбы надеть маску

Мослента
2 часа назад

Пассажир устроил скандал, отказавшись надеть маску на рейсе, направлявшемся 8 августа из Сочи в Москву, сообщает издание Sochinews.

Пассажир устроил скандал из-за просьбы надеть маску
Фото: МослентаМослента

Уточняется, что мужчина вел себя вызывающе и угрожал наличием «больших связей» в руководстве авиакомпании. Экипажу самолета дебошир пригрозил потерей работы.

По прибытии в московский аэропорт Шереметьево мужчину ждал наряд полиции. Из-за инцидента выход пассажиров из самолета задержали на 40 минут.

В результате десять пассажиров опоздали на стыковочные рейсы из Москвы.

Ранее, 11 июля, в Шереметьево пассажир открыл аварийный люк самолета и выпустил трап из-за задержки рейса. Инцидент произошел на борту самолета, планировавшего отправление в Анталью.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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