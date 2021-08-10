Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Туроператоры назвали условия падения цен на туры в Египет

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Туроператоры назвали условия, при которых цены на туры в Египет упадут более чем на 25 процентов. Об этом эксперты сообщили в беседе с агентством «Интерфакс».

Туроператоры назвали условия падения цен на туры в Египет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что это может произойти при запуске чартеров из 25-30 городов России на египетские курорты.

Аналогичную точку зрения высказали и в «Горячих турах и ТБГ». В компании также отметили, что в перспективе цена туров в Египет будет снижаться на 10-15 процентов, так как стартовые цены всегда корректируются.

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, высокая стоимость турпакетов обусловлена ограниченностью авиаперевозки. Эксперт спрогнозировала, что при появлении дополнительных перевозчиков цена путевок упадет на 30 процентов.

«Пока туристам доступно лишь 17 регулярных рейсов в неделю, и только из Москвы, цены останутся высокими», — добавила Тюрина.

Ранее в августе первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде. Авиасообщение с египетскими курортами возобновилось с 9 августа по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Египетская и российская стороны могут выполнять по десять рейсов в неделю.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Ирина Тюрина,EgyptAir,Российский союз туриндустрии,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители