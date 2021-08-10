Туроператоры назвали условия падения цен на туры в Египет

Туроператоры назвали условия, при которых цены на туры в Египет упадут более чем на 25 процентов. Об этом эксперты сообщили в беседе с агентством «Интерфакс».

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что это может произойти при запуске чартеров из 25-30 городов России на египетские курорты.

Аналогичную точку зрения высказали и в «Горячих турах и ТБГ». В компании также отметили, что в перспективе цена туров в Египет будет снижаться на 10-15 процентов, так как стартовые цены всегда корректируются.

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, высокая стоимость турпакетов обусловлена ограниченностью авиаперевозки. Эксперт спрогнозировала, что при появлении дополнительных перевозчиков цена путевок упадет на 30 процентов.

«Пока туристам доступно лишь 17 регулярных рейсов в неделю, и только из Москвы, цены останутся высокими», — добавила Тюрина.