Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха в сентябре

Анна Арсеньева
1 час назад

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, что самые популярные направления для бюджетного отдыха в сентябре - это Крым и Краснодарский край.

Названы самые бюджетные направления для отдыха в сентябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Проживание на этих курортах обойдется туристам от 2,2 до 3,5 тысячи рублей за 10 дней. Третьей место заняла Ленинградская область. Самые дешевые апартаменты стоят там около 2,6 тысячи рублей за неделю.

Для экскурсионных поездок россияне чаще всего выбирают Ставропольский край, Татарстан, Карелию, Калининградскую, Ростовскую и Тверскую области.

Средняя продолжительность поездки - от 1 до 10 дней. Траты на жилье варьируются от 1,7 до 5,5 тысячи рублей за одну ночь.

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты излюбленные направления россиян в 2021 году.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители