Названы самые бюджетные направления для отдыха в сентябре

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, что самые популярные направления для бюджетного отдыха в сентябре - это Крым и Краснодарский край.

Проживание на этих курортах обойдется туристам от 2,2 до 3,5 тысячи рублей за 10 дней. Третьей место заняла Ленинградская область. Самые дешевые апартаменты стоят там около 2,6 тысячи рублей за неделю.

Для экскурсионных поездок россияне чаще всего выбирают Ставропольский край, Татарстан, Карелию, Калининградскую, Ростовскую и Тверскую области.

Средняя продолжительность поездки - от 1 до 10 дней. Траты на жилье варьируются от 1,7 до 5,5 тысячи рублей за одну ночь.