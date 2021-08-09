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«Как горячие пирожки»: россияне раскупили билеты в Доминикану

Анна Арсеньева
1 час назад

Российские туристы массово скупили авиабилеты в Доминиканскую Республику после объявления о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на пресс-службу туроператора ANEX Tour.

«Как горячие пирожки»: россияне скупили билеты в Доминикану
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В понедельник, 9 августа, в Доминиканской Республике приземлился первый самолет с 521 пассажиром из России. Рейс осуществила авиакомпания AZUR air.

В дальнейшем полеты в Доминикану будут осуществляться три раза в неделю. Они будут выполняться ночью из Москвы, а обратно - утром.

"Спрос очень хороший, туристы с нетерпением ждали возобновления полетов в Доминикану. Туры на первые рейсы программы разлетелись как горячие пирожки. На следующие даты загрузка также очень хорошая — 70 процентов", - рассказала административный директор туроператора Александра Дмитриева.

По ее словам, мест на ближайшие два рейса в Доминиканскую Республику уже нет.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия возобновила авиасообщение с тремя странами.

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