Извержение самого высокого вулкана в Европе попало на видео

На Сицилии началось извержение вулкана Этна, который считается самым высоким в Европе. Об этом сообщает местная газета La Sicние вулкана Этна, который считается самым высоким в Европе. Об этом сообщает местная газета La Sicilia. Видео с места событий опубликовало издание Rai.На кадры, снятые ночью около Этны, попали сильные выбросы лавы и вулканического пепла. На записи видно, как потоки лавы медленно двигаются вниз по склону вулкана. В аэропорту Катании заявили, что в связи с природным явлением возможны задержки рейсов на остров.Вулканолог Борис Бенке заявил, что в текущем извержении Этны нет ничего аномального. «Сегодня утром мы хорошо слышали голос Этны, мы чувствовали волны давления, от которых дрожали не только окна, двери и ставни, но даже стены и полы домов», — рассказал он. При этом, по информации издания, каждое извержение наносит серьезной ущерб сельскохозяйственному сектору Сицилии. Падающие камни, пыль и вулканический пепел угрожают посевам и негативно сказываются на выращивании плодовых культур.О предыдущем извержении Этны сообщалось 16 февраля. Повышение активности вулкана зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии. Причиной извержения стал подземный толчок ниже юго-восточного кратера на глубине около трех километров.ilia. Видео с места событий опубликовало издание Rai.