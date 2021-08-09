"Аэрофлот" будет летать в Индонезию

Российская авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск на полеты в Индонезию, сообщает "Интерфакс".

Рейсы будут осуществляться в количестве до семи раз в неделю.

Помимо этого, "Аэрофлот" допуск на полеты из Москвы в Шарджу, Объединенные Арабские Эмираты (аналогично до семи раз в неделю), Араксос и Корфу, Грецию (четыре и два раза в неделю).

Несмотря на это, заявленные рейсы в Мексику, Канкун, а также на курорт Египта Марса-Алам, одобрены не были.