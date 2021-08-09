Как россияне выбирают места в поезде

Самым важным фактором для россиян при выборе места в поезде оказалось его расположение — верхнее или нижнее. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 27 процентов респондентов назвали расположение места самым важным фактором при покупке билета на поезд, 23 процента туристов больше всего обращают внимание на заполненность вагона.

Другим ключевым фактором для 13 процентов пассажиров является направление поезда — будут ли они сидеть по ходу или против движения. Такое же количество участников опроса отметили, что для них важно расположение места в плацкартном вагоне — в купейной части или на «боковушке».

Также 10 процентов россиян считают необходимым наличие поблизости розеток, девять процентов назвали принципиальным фактором расстояние до туалета, четыре процента — наличие столика в сидячем вагоне, и всего лишь один процент — доступность проводника поезда.

Кроме того, в «Туту.ру» сообщили, что у сервиса появился алгоритм, помогающий выбрать лучшие места, учитывая все факторы и предпочтения пассажира.