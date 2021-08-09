Россия возобновляет авиасообщения еще с тремя странами

С 9 августа россияне смогут добраться без пересадок до Бахрейна, Доминиканы и Молдовы. Мир постепенно открывается. 6 августа стало известно о том, что несколько крупных российских авиакомпаний получили допуски к полетам на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В понедельник к 9 августа первый рейс вылетит из Шереметьево. Также стало известно, что с 9 августа возобновляется авиасообщение с еще тремя странами. Это — Бахрейн, Доминикана и Молдавию. В Бахрейн запланировано два рейса в неделю, в Доминикану и Молдавии — по три рейса. Также с понедельника 9 августа увеличивается количество рейсов в Сирию (Дамаск) — с одного до трех раз в неделю.