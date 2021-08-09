Раскрыт способ «годно» отдохнуть в Сочи на 10 тысяч

Россиянин прожил на 10 тысяч рублей неделю в Сочи и раскрыл способ «годного» отдыха при минимальных затратах. Об этом сообщает портал «Тонкости туризма».

Согласно расчетам, автор статьи мог тратить в день около 1,4 тысячи рублей. Отмечается, что в указанную сумму не входило проживание.

На питание турист выделил около 600 рублей и отметил, что в ресторанах на такую сумму «не разгуляешься». Тем не менее, он посоветовал есть в столовых, где за 250-300 рублей можно получить обед из двух-трех блюд с компотом.

Другой способ питаться бюджетно — покупать продукты в супермаркете и готовить самостоятельно. По словам мужчины, он «закупался на неделю вперед» на две тысячи рублей. «На завтраки кашей с фруктами и ужины с куриным мясом и гарниром этого хватило», — поделился россиянин.

Как рассказал автор, вход на пляжи Сочи бесплатный, однако аренда лежаков и качелей с навесом оказалась ему не по карману.

«Лежать пришлось на своем полотенце, массируя спину и прочие части организма галькой и камушками»,

— добавил он. Чтобы избежать подобных неудобств, турист посоветовал покупать жесткий коврик и зонтик.

Оставшиеся деньги мужчина потратил на развлечения — в один из дней он купил билет на туристический автобус «Матрешка» за 600 рублей, съездил в Красную Поляну на «Ласточке» за 560 рублей и посетил океанариум — билет туда стоил 950 рублей.