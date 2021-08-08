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Более 30 туристов повисли в воздухе в горах из-за отключения электроэнергии

Lenta.ru
28 минут назад

В Армении канатная дорога «Крылья Татева» остановилась из-за отключения электроэнергии, в результате чего более 30 туристов повисли в кабинках в воздухе. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Более 30 туристов повисли в воздухе в горах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отмечалось, туристов эвакуируют сотрудники Сюникского областного управления спасательной службы МЧС.

«В одной кабине находилось 20-22 человека, в другой — 10-15», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, причиной остановки канатной дороги мог послужить удар молнии. Также уточнялось, что сегодня, 8 августа, из-за технических проблем «Крылья Татева» прекращают свою работу во второй половине дня.

«Крылья Татева» является самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой маятникового типа. Ее длина — 5,7 километра, самая высокая точка — 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут.

Ранее в январе на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи произошел технический сбой. Инцидент произошел днем в горно-туристическом центре «Газпром». Уточнялось, что кресельная канатная дорога остановилась из-за технологических проблем — оттуда на снегоходах были эвакуированы 170 человек.

Новости путешествий,Газпром,МЧС,ИА Sputnik,
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