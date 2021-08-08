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Россияне объяснили, зачем стоят в очереди на посадку

Анна Арсеньева
1 час назад

Сервис поездок и путешествий "Туту.ру" провел исследование и выяснил, почему россияне любят стоять в очередях перед выходом на посадку в самолет.

Россияне объяснили, зачем стоят в очереди на посадку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самая частая причина - это скука. 32% респондентов рассказали, что не хотят просто сидеть и ждать, а так кажется, что процесс идет. 28% встают сразу в очередь на посадку, потому что боятся пропустить свой рейс. Еще 25% делают это, чтобы раньше всех разложить ручную кладь на багажной полке.

Каждый десятый опрошенный стоит в очереди, потому что так делают все, а пять процентов заявили, что это советская привычка, когда вылет ждали стоя.

46% респондентов сказали, что заходят на борт самолета последними.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы лучшие направления для бюджетного путешествия по России.

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