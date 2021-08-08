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Свалка до неба: туристы завалили мусором горы Алматы

Даня Виттиг
24 минуты назад

Горы Алматы завалены отходами. Район стал центром внутреннего туризма, и одновременно самым грязным местом в округе.

Свалка до неба: туристы завалили мусором горы Алматы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам местных жителей место усыпано стеклами, бутылками, пластиком и строительным мусором, но как воздействовать на туристов непонятно.

"Холмы раньше были в такой нежной-нежной траве, как пшеничка, такая тонкая колосилась, по пояс, всегда полевых цветов было очень много. А с тех пор, как туда стали приезжать люди, все загадилось, и от этих полевых цветов ничего не осталась, природа стала сопротивляться, и все поросло какими-то колючками", - отметила жительницы.

Иногда местные жители выходят убираться самостоятельно, но это лишь малый вклад в восстановление природы, а не решение проблемы.

Ранее "Рамблер" показывал, как туристы отдыхают в Сочи в горах мусора.

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