Свалка до неба: туристы завалили мусором горы Алматы

"Холмы раньше были в такой нежной-нежной траве, как пшеничка, такая тонкая колосилась, по пояс, всегда полевых цветов было очень много. А с тех пор, как туда стали приезжать люди, все загадилось, и от этих полевых цветов ничего не осталась, природа стала сопротивляться, и все поросло какими-то колючками", - отметила жительницы.