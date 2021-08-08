Названы лучшие направления для бюджетного путешествия по России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, где можно недорого и качественно отдохнуть внутри страны.
«Несмотря на то что власти разрешили поездки за границу и многие туристические страны готовы принимать россиян, не все согласны терпеть массу коронавирусных ограничений в зарубежных поездках», – пишут в СМИ.
Среди всего многообразия российских туристических маршрутов самым популярным неизменно остается Крым. В связи с тем, что в регионе не требуются сертификат о вакцинации или ПЦР-тесты при заселении в отели, продажи туров в Крым выросли на 40 %.
Обратная ситуация сложилась на Кубани. Из-за строгих ограничений 30 % путешественников аннулировали свои бронирования.
«Это хорошая возможность для тех, у кого есть сертификат о вакцинации, бюджетно съездить на Кубань. Из-за массовой отмены бронирований цены на отели снизились», – заявил Горин.
Турэксперт напомнил, что до конца лета действует программа кешбэка, которая дает 20% скидку на тур. А 1 сентября стартует кешбэк на речные круизы. Лучшие направления для такого туризма – это Карелия и Калининградская область.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции стало дешевле.