Названы лучшие направления для бюджетного путешествия по России

«Несмотря на то что власти разрешили поездки за границу и многие туристические страны готовы принимать россиян, не все согласны терпеть массу коронавирусных ограничений в зарубежных поездках», – пишут в СМИ.

Среди всего многообразия российских туристических маршрутов самым популярным неизменно остается Крым. В связи с тем, что в регионе не требуются сертификат о вакцинации или ПЦР-тесты при заселении в отели, продажи туров в Крым выросли на 40 %.