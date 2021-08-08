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Названы лучшие направления для бюджетного путешествия по России

Даня Виттиг
42 минуты назад

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, где можно недорого и качественно отдохнуть внутри страны.

Названы лучшие направления для бюджетного путешествия по России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Несмотря на то что власти разрешили поездки за границу и многие туристические страны готовы принимать россиян, не все согласны терпеть массу коронавирусных ограничений в зарубежных поездках», – пишут в СМИ.

Среди всего многообразия российских туристических маршрутов самым популярным неизменно остается Крым. В связи с тем, что в регионе не требуются сертификат о вакцинации или ПЦР-тесты при заселении в отели, продажи туров в Крым выросли на 40 %.

Обратная ситуация сложилась на Кубани. Из-за строгих ограничений 30 % путешественников аннулировали свои бронирования.

«Это хорошая возможность для тех, у кого есть сертификат о вакцинации, бюджетно съездить на Кубань. Из-за массовой отмены бронирований цены на отели снизились», – заявил Горин.

Турэксперт напомнил, что до конца лета действует программа кешбэка, которая дает 20% скидку на тур. А 1 сентября стартует кешбэк на речные круизы. Лучшие направления для такого туризма – это Карелия и Калининградская область.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции стало дешевле.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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