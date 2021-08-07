Полуголые ирландцы устроили попойку в историческом фонтане в Италии

Поведение туристов давно уже стало особой темой для обсуждения в сети. Для них ничего не стоит заняться сексом на вершине пирамиды Хеопса, а уж устроить пляжную вечеринку прямо в историческом фонтане в центре города – вообще раз плюнуть. Именно за таким времяпровождением застали полицейские итальянской Болоньи группу ирландцев.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Пять 20-летних ирландцев отметили приезд в Италию в знаменитом на весь мир фонтане Нептун в центре Болоньи. При этом ребята были в плавках и вели себя очень непринужденно и шумно. Компания разместилась в фонтане на краю постамента статуи морского бога и отдавала должное местному пиву.

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Усугублялось все тем, что происходило мероприятие в 6 утра и веселые тосты ирландцев не давали спать местным жителям и гостям старинного города. О непотребстве полиция узнала сразу после того, как отдыхающие полезли в чашу фонтана – достопримечательность оборудована специальной сигнализацией. Почти одновременно с тревожным сигналом начали поступать и звонки от возмущенных людей.

Одна из женщин, приехавшая с мужем насладиться средневековой архитектурой Болоньи, имела счастье наблюдать хулиганов прямо из окна своего номера.

«Когда мы с мужем посмотрели в окно, мы не поверили своим глазам. Эти пятеро мальчиков в нижнем белье сидели на статуе Нептуна. Они кричали и визжали, как свиньи на бойне».

Ребятам не удалось насладиться пивом в прохладных струях памятника – полиция прибыла очень быстро. При виде правоохранителей ирландцы пустились наутек прямо в трусах и двум почти удалось скрыться. Но полиция Болоньи не зря получает свою зарплату и трое любителей пива были задержаны на месте, а двое самых резвых – в ближайшем переулке.

После задержания туристы вели себя вызывающе, смеялись и продолжали пить пиво. При оформлении протокола они сообщили, что планировали воссоздать сцену из фильма «Сладкая жизнь», снятого в 60 х годах. Два героя картины раздевались и входили в фонтан Треви в Риме.