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Россиянам назвали оптимальное время приезда в аэропорты

Полина Алферова
27 минут назад

Авиакомпания «Россия» порекомендовала туристам, направляющимся в Египет, приезжать в аэропорт за пять часов до вылета из-за очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации. Об этом пишет портал «Интерфакс-Туризм».

Россиянам назвали оптимальное время приезда в аэропорты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с традиционной пиковой нагрузкой в летний сезон возможно образование в аэропортах очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации пассажиров. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас прибывать в аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково — не менее чем за 2,5-три часа до времени вылета», — проинформировал перевозчик.

Кроме того, представители авиакомпании заметили, что туристам, которые собираются вылетать в Египет, стоит приезжать еще раньше:

«В связи с введением в аэропортах Египта дополнительных мер, связанных с выполнением требований авиационной безопасности, рекомендуем прибывать в аэропорты за пять часов до вылета рейса».

Авиасообщение с египетскими курортами (Хургада и Шарм-эль-Шейх) стартует девятого августа.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Таиланд запретил кремы от солнца.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания Россия,Интерфакс,
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