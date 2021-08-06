Туристка сорвалась со скалы во время фотосессии в Сочи

Россиянка сорвалась с уступа скалы во время фотосессии на территории рекреационного объекта «Каньон Псахо» в Адлерском районе. Информация об этом появилась на странице «Вконтакте» Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО).

Фото: Страница ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте» Страница ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте»

Туристка из Старого Оскола решила сделать снимок на краю обрыва, но потеряла равновесие и упала вниз. Она получила серьезные травмы и не могла передвигаться. Спасатели эвакуировали 21-летнюю девушку с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок.

Сотрудники МЧС России советуют всем, кто отправляется в горы брать с собой удобную обувь, соблюдать правила безопасности и не отклоняться от туристических троп.