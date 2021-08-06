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Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Газета.Ru
2 часа назад

«Аэрофлот», «Победа», S7 и другие авиакомпании получили разрешение на полеты из Москвы и ряда российских регионов на выполнение рейсов на курорты Египта. Речь идет об открытии сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также летать на курорты начнут перевозчики «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight.

Авиакомпании смогут открыть полеты, когда частота рейсов по указанным направлениям будет увеличена оперштабом по борьбе с COVID-19.

Россия с понедельника, 9 августа, возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Аэрофлот,Росавиация,ИТАР-ТАСС,
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